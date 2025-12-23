台64貨車高速追撞大貨車！ 駕駛昏迷送醫搶救
新北市台64線快速道路八里路段，今天（23日）上午傳出追撞車禍！一名陳姓男子駕駛貨車，行經東向6公里處時，不明原因追撞前方的羅姓男子所駕駛的大貨車，新北市消防局獲報派員到場時，發現陳男昏迷，緊急將他送往醫院搶救，目前仍在救治中，確切車禍原因仍待釐清。
據了解，這起車禍發生在今天（23日）上午11時許，57歲陳男男子駕駛載滿木板的貨車，沿著台64線快速道路往新店方向行駛，行經東向6公里處時，卻不明原因追撞前方31歲羅姓男子所駕駛的大貨車，導致貨車嚴重受損，
新北市消防局獲報派員趕到現場，破獲車體將陳男救出時，發現他意識昏迷，緊急將他送往淡水馬偕醫院，目前搶救中，確切車禍原因仍待釐清。
