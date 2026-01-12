台65線增設新莊第二匝道9.8億中央全額負擔 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】立法院交通委員會12日現地考察「台65線增設新莊第二南下出口匝道」規劃辦理進度，由交通委員會召委李昆澤召集，立法委員蘇巧慧、吳秉叡，與新莊議員翁震州一同出席。蘇巧慧表示，未來新設匝道工程不只將紓緩中正路交通壅塞現狀，「第二南下出口」銜接環漢路後，也可大幅改善南新莊、樹林地區超過四十萬人的通勤環境，她非常感謝中央和地方政府一起合作努力，才能讓行政院在今天正式核定計劃。

立法院交通委員會12日現地考察「台65線增設新莊第二南下出口匝道」規劃辦理進度。（圖/立委蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧指出，她擔任立委以來持續為新北爭取中央資源，改善新北路網建設，包括台65線增設浮洲橋匝道，也正積極爭取、推動台65線延伸龍潭的「板龍快速道路計劃」，以及去年十月陸續完工通車的「五股交流道改善工程」等等，此次「台65線新莊第二南下出口匝道」，她和吳秉叡也共同爭取中央全額負擔工程經費9.8億元，交通部長陳世凱更現場承諾，今天就將核定綜合規劃。

蘇巧慧強調，中央一直大力支持新北的交通建設，未來更預計將投入50億元經費，提升新北整體交通環境。針對「台65線新莊第二南下出口匝道」，她期盼接下來地方和中央一起合作，讓新增匝道工程明年發包、動工。

吳秉叡指出，現在台65線南下出口車流將與中正路、新樹路車流交會，導致出口回堵現象嚴重，增設新莊第二南下出口後，車流能夠直接銜接至環漢路，將大幅減少往後港、西盛、迴龍、樹林方向民眾的通勤時間。

翁震州說，由於塭仔圳重劃區動工，部分道路因工程而封閉，現在不少從台65進入市區的車輛，都被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等，造成尖峰時段車流打結、塞車狀況嚴重，未來塭仔圳重劃區完成開發後，隨著人口移入，車流量勢必增加，因此，解決中正路交通問題更加迫在眉睫，他將持續緊盯工程計劃進度，要求市府加速進度，期盼工程能夠在侯友宜市長卸任前順利發包、動工。