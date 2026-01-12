台65線增設新莊第二南下匝道拍板 蘇巧慧偕立委議員改善40萬人通勤 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院交通委員會現地考察「台65線增設新莊第二南下出口匝道」規劃辦理進度，該計畫攸關新莊、樹林交通命脈，今（12）日正式拍板定案，總經費9.8億元由中央全額負擔。立委蘇巧慧表示，立委吳秉叡和她長期爭取台65線增設新莊第二南下出口匝道，未來新設匝道工程不只將紓緩中正路交通壅塞現狀，「第二南下出口」銜接環漢路後，也可大幅改善南新莊、樹林地區超過40萬人的通勤環境。

蘇巧慧表示，新北市議員翁震州從2019年擔任吳秉叡辦公室主任時，許多協調細節，都是翁出面主持協調會，2022年擔任市議員後，更多次要求新北市政府加快工程計劃進度，「有翁震州在地方，工程進度一定能更加速」。未來，她會和吳秉叡緊盯中央工作進度，與在地議員一起合作，讓匝道工程早日動工。

蘇巧慧指出，她擔任立委以來持續為新北爭取中央資源，改善新北路網建設，包括台65線增設浮洲橋匝道，也正積極爭取、推動台65線延伸龍潭的「板龍快速道路計劃」，以及去年10月陸續完工通車的「五股交流道改善工程」等等。

蘇巧慧說明，此次「台65線新莊第二南下出口匝道」，她和吳秉叡也共同爭取中央全額負擔工程經費9.8億元，交通部長陳世凱更現場承諾，今天就將核定綜合規劃。她強調，中央一直大力支持新北的交通建設，未來更預計將投入50億元經費，提升新北整體交通環境，針對「台65線新莊第二南下出口匝道」，期盼接下來地方和中央一起合作，讓新增匝道工程明年發包、動工。

吳秉叡說，他從2019年開始積極在立法院推動台65增設新莊第二南下出口匝道，不只多次透過總質詢關心增設匝道工程的可行性評估及進度，期間更親自主持多次協調會。他指出，現在台65線南下出口車流將與中正路、新樹路車流交會，導致出口回堵現象嚴重，增設新莊第二南下出口後，車流能夠直接銜接至環漢路，將大幅減少往後港、西盛、迴龍、樹林方向民眾的通勤時間。

翁震州提到，2019年他在秉叡委員辦公室時，便協助增設匝道工程的相關提案，主持協調會，協助舉辦會勘等等，上任新北市議員後，更持續要求市府加速推動工程計劃。他說，由於塭仔圳重劃區動工，部分道路因工程而封閉，現在不少從台65進入市區的車輛，都被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等，造成尖峰時段車流打結、塞車狀況嚴重。

翁震州說，未來塭仔圳重劃區完成開發後，隨著人口移入，車流量勢必增加，因此，解決中正路交通問題更加迫在眉睫。他將持續緊盯工程計劃進度，要求市府加速進度，期盼工程能夠在新北市長侯友宜卸任前順利發包、動工。

照片來源：蘇巧慧辦公室

