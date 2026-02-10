台66全線高架化最後一哩路 桃園交通局：目標118年完工通車

桃園市長張善政今（10）日下午前往觀音區，出席「台66線0K+000～3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」。張善政表示，此次改善工程將有效提升台61線與台66線系統交流道的銜接順暢度，進一步強化區域間產業運輸效率。其中，台66線東段工程預計於明（116）年3月完工；西段工程則為台66線高架化的最後一哩路，周邊涵蓋大潭電廠、大潭工業區、中油第三座液化天然氣接收站、桃園科技園區大潭工業園區及環保園區等重要產業聚落，完工後可望大幅帶動地方整體發展。

台66線觀音至新屋路段因保留平交路口，隨著產業發展，行車安全風險日益升高，改善工程分為東、西兩段施作。圖：市府提供

張善政指出，台66線因歷史因素，尚有約9公里路段未完成高架化，長期由平面道路承載大量重車通行，不僅加重道路交通負荷，也對地方交通安全與行車事故風險帶來嚴峻挑戰。對此，張善政也感謝行政院、交通部及公路局的支持，使桃園多處交通瓶頸與問題路段得以逐步改善，期盼未來中央與地方持續攜手合作，共同推動桃園交通建設與產業發展。

桃園市長張善政。圖：市府提供

行政院長卓榮泰表示，台66線最後一段高架化工程，因配合地方發展需求，歷經較長時程及經費調整，完工後將可串聯國道1號、國道3號、台61線及台66線等重要路段，大幅提升桃竹苗大矽谷區域的交通與產業運輸效率。中央亦將持續投入桃園鐵路地下化、捷運建設及國道交流道等重大計畫，全力支持地方整體發展。

交通部長陳世凱表示，台66線平交路口高架化工程是桃園「三橫三縱」交通建設的重要里程碑，全案經費約91.77億元，完工後可有效改善平面道路車流混雜情形，降低路口衝突風險，全面提升行車安全與路網使用效率。

交通局指出，台66線觀音至新屋路段因保留平交路口，隨著產業發展，行車安全風險日益升高，改善工程分為東、西兩段施作。東段（6K～9K）預計於明（116）年3月完工；西段則目標於118年10月完成全線高架化通車，主線將維持雙向4車道配置，全面提升南桃園路網效率及人本交通安全。

