台66平交路口高架化 卓榮泰：將串聯三橫三縱

（中央社記者葉臻桃園10日電）中央與桃園市政府合作推動台66線改善工程，將以高架方式跨越5處平交路口。行政院長卓榮泰表示，完工後將串聯桃園地區「三橫三縱」的區域路網，成為符合地方需求的交通建設。

卓榮泰今天在交通部長陳世凱、桃園市長張善政等人陪同下，至桃園市觀音區出席「台66線0K+000至3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」。

卓榮泰致詞時表示，這項工程是中央、地方長期規劃的重要地方交通建設，未來完成最後一哩路後，將會串聯桃園地區「三橫（國1甲、國2、台66線）三縱（國1、國3、台61線）」的區域路網，成為符合地方需求的現代化交通建設，也有助於帶動沿線的產業園區投資。

卓榮泰也說，桃園鐵路地下化工程及四條捷運線正規劃進行中，另外還包括國道2號增設中路交流道、國道1號甲線計畫、國3增設桃園八德交流道工程等，整體交通建設經費加總超過新台幣3500億元。

卓榮泰表示，桃園是一個新興的年輕都市，只要地方政府能夠用心規劃地方建設，在經費上能與中央取得一致共識，中央一定全力協助地方政府，讓相關建設成為中央、地方合作的典範。

張善政表示，台66線因歷史因素，尚有約9公里路段未完成高架化，本次改善工程將有效提升台61線與台66線系統交流道的銜接順暢度，強化區域間產業運輸效率，完工後可望大幅帶動地方發展；感謝中央支持，讓桃園多處交通瓶頸與問題路段得以逐步改善。

交通部表示，計畫經費約91.77億元，規劃台66主線採高架橋方式跨越5處平交路口，並於台66起點與台61線銜接處設置系統交流道，完工後不僅能改善路口行車效率及安全，也能完善桃園地區國1、國3、台61線及台66線高速路網。

交通部也說，改善路口分別為台15線、桃89線、桃94線、桃84線及桃82線，及在台66線起點與台61線銜接處設置系統交流道；改善工程分為東、西兩段施作，東段預計於明年3月完工，西段則目標於民國118年10月完成全線高架化通車。（編輯：林恕暉）1150210