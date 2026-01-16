台66平鎮大溪段1/18夜間起管制8H 改道資訊一次看

北區養護工程分局中壢工務段將依序於台66線東20.3K至24K、西向24.5K至20K平鎮、大溪段實施實施交通管制。(圖/北區養護工程分局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

為維護道路路面品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於1月18日晚間10時至隔日上午6時止，依序於台66線東20.3K至24K、西向24.5K至20K平鎮、大溪段實施實施交通管制，施工若遇雨則將順延。

北區養護工程分局表示，1月18日晚間22時至隔日凌晨2時封閉台66線東向主線20.3K至24Ｋ路段、20.8K上匝道路段，請用路人屆時改道於東向20K(平鎮二)下匝道改走平面側車道行駛，後於23.8K(平鎮三)平面返回主線車道行駛；1月19日凌晨2時至上午6時封閉台66線西向主線24.370K至20K路段及23Ｋ上匝道路段，請用路人屆時改道於西向24.5K(平鎮三)下匝道改走平面側車道行駛，後於20.5K(平鎮二)平面返回主線車道行駛。請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。

北區養護工程分局提到，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。