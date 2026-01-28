台66平鎮至大溪段1/30起防眩板施工 平鎮三入口匝道封閉時段曝

圖：截自freepik

為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於今(115)年1月30日至2月1日，每晚21時至翌日上午6時止，於台66線東向23K到27K辦理標記及防眩板施工作業，遇雨順延，屆時將封閉往大溪方向平鎮三入口匝道，屆時請由平鎮三出口匝道駛入側車道約3.6公里，續行平面側車道前往大溪方向，車行時間約增加5分鐘。

北區養護工程分局表示，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全，造成不便，尚祈見諒。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-8687-5114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

