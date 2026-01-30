台66新屋匝道提前通車剩「路燈未亮」 台電：2／5完成設計

配合台66線東西向快速公路高架化工程，交通部公路局北分局中壢工務段辦理10.5公里處至11.5公里新屋匝道附屬設施改善，原預定於民國115年4月初竣工，為避免春節車潮壅塞，工程於1月31日提前完工， 恢復正常通車。（廖姮玥攝）

配合台66線東西向快速公路高架化工程，交通部公路局北分局中壢工務段辦理10.5公里處至11.5公里新屋匝道附屬設施改善，原預定於民國115年4月初竣工，為避免春節車潮壅塞，工程於1月31日提前完工， 恢復正常通車，但因台電線路工程推進受影響，路燈照明還未送電。中壢工務段說明，工程主要改善匝道路燈、護欄及排水設施等，總經費約2500萬元。台電回應，目前已進入設計階段，預計2月5日設計完成，將盡速送電。

台66東西向快速公路6.5公里至9.1公里觀音至新屋路段高架化工程，截至114年12月底進度為58.05％。中壢工務段為配合工程辦理10.5公里處至11.5公里新屋匝道附屬設施改善，並於114年12月中封閉新屋匝道封閉主線辦理施工，該工程主要改善新屋匝道路燈、護欄及排水設施等，經費約為2500萬元，預計4月初竣工，因工程提前完工，將於31日恢復交通。

中壢工務段表示，因應農曆春節長達9天假期，桃園地區預估將迎來多波返鄉與走春車潮，台66又為南桃園地區重要交通道路，高架工程已對地方造成交通不便，提前將10.5公里處至11.5公里處匝道附屬設施改善完成，恢復通行，降低民眾壅塞困擾。該工程主要改善新屋匝道路燈、護欄及排水設施，可提升該匝道區域照明，供用路人行駛快速公路更為安全及明亮。

台電公司回應，中壢工路段於114年12月16日提出申請並受理，因申請人115年1月7日始補路燈位置圖，目前台電設計課設計中，預計2月5日設計完成，待申請人繳費後將請路權機關協助核發路證，並專人管控施工進度，儘速完成送電。

