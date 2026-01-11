台66施工塞爆 增義交疏導車流

台66高架化工程導致桃園市觀音區鄰近路段陷入交通黑暗期，相關單位會勘，除加強巡查並增加義交外，市府交通局將在相關路口增加綠燈秒數以疏導車流。（呂筱蟬攝）

台66全線高架化工程自民國113年動工，預計118年完工，但大型車輛往來頻繁，受工程封閉影響改走平面車道，導致觀音區鄰近路段陷入交通黑暗期，不僅通勤時段壅塞也造成路面塌陷。相關單位會勘，除加強巡查並增加義交外，也將在路口增加綠燈秒數疏導車流。

台66線為東西向快速公路，西起觀音交流道銜接台61線，東至大溪區銜接市道112甲線與國道3號大溪交流道，全長27.2公里，在里程0.1至9.1公里間有5處與平面道路交會，車輛行駛至路口處要停等紅燈，車禍事故頻傳，交通部公路局啟動全面高架化改善。

國民黨立委涂權吉指出，自台66高架化工程啟動以來，觀音區藍埔里、坑尾里民眾頻繁反映，新華路、新文路接快速路一帶進入工程黑暗期，因快速道路暫時封閉，所有大小型車輛改行平面慢車道，導致路面塌陷，上下班尖峰時段交通壅塞。另北勢9至11K平面車道，因欠缺照明讓用路人在夜間摸黑通行，徒增交通危險性。

日前公路局、交通局、養護工程處等相關單位會勘，決議在台66高架化施工期間，針對隔柵板與路面塌陷情事，公路局每日安排巡察，並於新華路一段與快速路口等路段增加義交。另北勢交流道往東向車道與中山東路紅綠燈，交通局將增加綠燈秒數至150秒，疏導尖峰時段車流。

養工處則說，將於新華路一段與快速路口、新文路與快速路口增設2個路燈，特別針對機車騎士與行人，確保用路人安全。另外，公路局也規畫將於農曆春節前，針對北勢9至11K平面車道欠缺照明會勘，進一步研議相關改善計畫。