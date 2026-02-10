台66桃園平交路口高架化改善工程啟動 卓榮泰：有助帶動沿線產業園區投資

行政院長卓榮泰出席「台66線0K+000~3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」。圖：行政院提供

行政院長卓榮泰今（10）日出席「台66線0K+000~3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」。卓榮泰表示，桃園是國家的門面，在全國「六大區域產業及生活圈」計畫中，更是「桃竹苗大矽谷」的核心重鎮，驅動國家高科技發展的重要引擎，因此做好地方交通建設，才能讓地方發展確實到位。而今日動土的台66線工程，是中央、地方長期規劃的重要地方交通建設，未來完成最後一哩路後，將會串聯桃園地區「三橫（國1甲、國2、台66）三縱（國1、國3、台61）」的區域路網，如同蜘蛛網一般四通八達，成為符合地方需求的現代化交通建設。

廣告 廣告

台66線0K+000~3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮。圖：行政院提供

卓榮泰進一步指出，台66線全線高架化是在場法務部次長黃世杰次長擔任立委時所積極爭取的工程，行政院並於112年核定「省道快速公路改善計畫」，其中約有91.77億元進一步投入「台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化改善工程」的平交路口改善工程。卓榮泰表示，台66線連結桃園地區海線的觀音與山線的大溪，貫穿在地的歷史文化與科技產業；此外，觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業園區、草漯市地重劃區都位於沿線，未來台66線工程完工後，將有助於帶動沿線的產業園區投資。

除了公路建設外，卓榮泰指出，桃園鐵路地下化工程及四條捷運線也正規劃進行中，其中鐵路地下化工程經費高達1000多億元，若再加上四條捷運線工程經費，總經費約2400億元。另外，還包括國道2號增設「中路交流道」、「大竹交流道改善工程」、國道1號甲線計畫，以及國1中豐交流道新建工程、國3增設桃園八德交流道工程、國3銜接台66線增設系統交流道工程等，整體交通建設經費加總超過3500億元，而地方如有建設需要，中央一定會在整體財政狀況衡量之下予以協助。

卓榮泰表示，桃園是一個新興的年輕都市，中央多年來也一直提供必要的財務支持，例如104年桃園市政府獲中央補助320億元，到了114年已增至719億元，十年間增加近400億元，增幅達125%。卓榮泰說，只要地方政府能夠用心規劃地方建設，在經費上能與中央取得一致共識，中央一定全力協助地方政府，讓相關建設成為中央、地方合作的典範。卓榮泰也感謝桃園市長張善政所領導的市府團隊，高效率執行相關計畫，讓中央補助的每一分錢都到位。

最後，卓榮泰再次感謝交通部、公路局、該工程設計單位、監造單位、施工單位，期盼大家通力合作，儘速將工程如期如質、平平安安完成，展現政府執行力。卓榮泰強調，為了迎接整個世界的大潮流，政府正全力推動國家整體經濟體質的改變轉型，而拿出執行力，就是給人民最好的信心，像是近期台美關稅談判及對美軍事採購，政府都展現最高執行力及效率，希望為國家體制帶來轉變、提升國家安全，同時兼顧經濟發展與財政永續。

今日動土典禮在祥獅獻瑞的鑼鼓聲中熱鬧開場，卓榮泰到場後，首先聽取交通部公路局林福山局長進行工程簡報，並於致詞結束後與行政院發言人李慧芝、交通部長陳世凱、法務部次長黃世杰、交通部公路局長林福山、路政及道安司長吳東凌、立委涂權吉立委、立委郭昱晴、桃園市長張善政等人進行祈福儀式，上香祈求工程順利，並執金鏟起鍬三鏟，完成動土儀式。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園市議員民進黨初選30人完成登記 中壢缺額1人不排除徵召

張善政建議中央將豆渣轉化飼料 為黑毛豬產業開闢新路