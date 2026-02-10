台66線平交路口高架化西段標動土 卓榮泰：中央投入3500億完善桃園交通建設

台66線高架化西段標今天下午動土，行政院長卓榮泰出席典禮、持香祈福。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市台66線銜接觀音與大溪，而西段0至9.1公里路段仍為平面道路，其中有5處路口，不僅車流不順，且常有事故發生，地方期盼加速高架化建設，交通部公路局為此辦理「台66線0K+100~9K+100平交路口高架化改善工程」，其中西段標(0K+000~3K+200)於今(10)日下午舉行動土典禮，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱與桃園市長張善政等人出席祈福、執鏟動工，預計2029年完工，提供桃園地區民眾一條安全便捷的快速道路。

廣告 廣告

卓榮泰表示，桃竹苗大矽谷是國家發展高科技的重要引擎，桃園更是大矽谷重鎮，中央一定要讓桃園交通工程計畫快速進行，桃園目前有鐵路地下化、4條捷運規畫、進行中，經費達2400億元左右；還有國道2號2個交流道，還有國道1號甲線的興建，這3個國道建設，加上台66線高架工程，總經費也達1000億元；此外還有6個國道交流道增設、改善建設，國一道有中豐、大竹交流道，還有桃園交流道增設蘆竹聯絡道，國三道有高原、八德交流道，還有大溪段銜接台66線系統交流道，這6個交流道建設經費也是100多億元。總計，桃園的交通建設就達3500億元左右，他強調，地方任何的需要，中央在財政衡量許可下，都會傾全力支持、協助。

交通部公路局表示，2001年1月通車的台66線東西向快速公路，西起桃園市觀音區觀音交流道銜接台61線，東至大溪區銜接國道3號大溪交流道，全長27.2公里，當初興建時因地方對高架設施有疑慮而非全線高架，在里程0.1至9.1公里間有5處與平面道路交會路口，往來車輛到路口須停等紅燈，不僅車流不順暢，也常有事故發生。

經地方各界爭取，於2022年獲行政院國家發展委員會支持並經行政院核定同意將台66線平交路口高架化，總經費約91.77億元；工程分為東段標(6.5至9.1公里)和西段標(0至6.5公里)，其中東段標已於2024年2月開工，西段標今日動工，目標為2029年完工；整段計畫將對台66沿線與桃82線、桃84線、桃94線、桃89線及台15線等5處平交路口進行高架改善，高架化主線採雙向4車道設計，並與台61線採系統交流道銜接。

張善政表示，台66線串聯台61線西濱快速公路、國道1號及國道3號，西端區域內有觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業區及草漯市地重劃區等，過去因為有5處平交路口，不僅造成交通瓶頸，也形成易肇事路口，全線高架化工程完工後，預期可降低現有平交路口肇事率約60%，更可快速便捷銜接主要南北運輸的高、快速公路幹線，與將於北桃園興建的國1甲線，和現有的桃園機場聯外動脈國2道形成桃園地區(北桃園、中桃園、南桃園)東西向三橫的快捷道路，對於提升地區交通運轉有龐大助益。

張善政說，台66線高架工程是在現有通車路段進行施工，可說是「穿著衣服改衣服」的工程，施工極其不易，除了考驗工程單位的應變能力，更需用路人體諒所造成的交通不便，請用路人行經施工路段時依交維佈設指示行駛並減速通過，確保行車安全。

交通部長陳世凱(左二起)、行政院長卓榮泰、桃園市長張善政出席台66線高架化西段標動土典禮。(記者余瑞仁攝)

卓榮泰、陳世凱、張善政等人執鏟動土。(記者余瑞仁攝)

行政院長卓榮泰致詞表示，中央投入桃園交通建設經費達3500億元。(記者余瑞仁攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

鐵軌旁驚見「會移動的草叢」！台鐵列車緊急減速 警查出原因要罰

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談

