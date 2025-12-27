台66線驚魂瞬間！砂石車冒黑煙「整輛燒成火球」 駕駛驚險逃生

台北市 / 綜合報導 台北市六張犁捷運站旁圓環，昨(25)日晚間耶誕夜，有一名女子被發現躺在大樓攔網上，民眾趕緊通報警消救援，好險她只有受到輕傷，送醫後沒大礙，通知家屬帶回。事後警消了解，女子不明原因從樓上墜落，還好被網子攔住保住一命，不過也有民眾表示，一個多月前就曾看過有人躺在網子上，似乎不是第一次發生。目擊民眾說：「天啊，這東西竟然發生在這邊。」民眾驚訝拿起手機錄影，畫面放大一看大樓攔網上，竟然躺著一個人。目擊民眾說：「我們應該報警。」路人也停下腳步抬頭查看，就怕網子破裂會發生危險，趕緊通報警消救援。記者蔡銍湣說：「六張犁捷運站旁的圓環車來車往，不過就在耶誕夜的時候，竟然有民眾，躺在大樓的攔網上，也導致救援過程中，網子破了一個大洞。」民眾說：「看起來的時候，會覺得滿危險的。」事發在台北市信義區基隆路，鄰近六張犁捷運站，大樓屋齡超過40年，外牆老舊為防止磁磚掉落，早已設置防護網，但這次沒接到磁磚，卻接住一名女子。大樓保全VS.記者說：「(網子)不只十幾年了，很早以前就有了，(所以看到說有人躺在這邊)，(是第一次對不對)，我就不曉得啊。」據了解昨日晚間，一名30歲女子不明原因，從樓上墜落好險被網子接住，保住一命只受到輕傷，警消到場立刻將她送醫，並通知家屬帶回。民眾VS.記者說：「瞄到上面有一個人，那時候就是打電話報警，然後我就走了，大概喔，現在12月底，差不多一個月嗎，(一個月前就有看過)對。」不過也有民眾表示，已經不是第一次，看到有人躺在攔網上，這樣的危險畫面，讓人看了不禁捏把冷汗。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話