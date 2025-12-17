台66線高架化工程釀交通黑暗期 新屋路段封閉、車流回堵

台66線東西向快速道路因主線及匝道擋土牆施工作業，於13日起至明年8月底封閉8公里550公尺處至10公里800公尺處桃園新屋路段，車輛必須改走側車道，因交通尖峰時段車流量大增，造成車輛與桃82線114市道中山東路二段既有車流交織，但該路口號誌、標線不清楚，造成交通大亂險象環生。（廖姮玥攝）

台66線東西向快速道路因主線及匝道擋土牆施工作業，於13日起至明年8月底封閉8公里550公尺處至10公里800公尺處桃園新屋路段，車輛必須改走側車道，因交通尖峰時段車流量大增，造成車輛與桃82線114市道中山東路二段既有車流交織，但該路口號誌、標線不清楚，造成交通大亂險象環生。地方日前邀集相關單位辦會勘。桃園市交通局交調整該路段號誌時相；公路局北區養護工程分局中壢工務段調整標線與導引，讓車流能提早分流、減少出口前排隊擠塞。

台66高架化工程造成新屋、觀音地區交通陷入黑暗期，目前高架化工程實際進度約53.76％，近期工程主線及匝道擋土牆施工作業，將8公里550公尺處至10公里800公尺處桃園新屋路段封閉，造成車輛必須改走側車道，並與114市道中山東路二段車流交織，因中山東路二段為新屋地區重要聯外道路，原交通尖峰時段本就車多，現在加上台66側車道車流，交通狀況更是雪上加霜，因標誌標線不清，造成車量回堵嚴重，引起地方抱怨。

民進黨籍議員陳睿生表示，台66高架化工程已造成新文路交通混亂，事故頻傳，現在中山東路二段又受工程影響交通尖峰時段大量車潮湧入，造成嚴重回堵民眾抱怨連連，且西向觀音方向車道僅剩1線道能續行，號誌秒數也僅數十秒，往觀音方線重車多，造成車量大打結，會勘後要求交通局滾動式改善交通號誌，並請中壢工務段改善標誌標標線，將低民眾在通勤路上壅塞問題。

交通局表示，台66與中山東路二段口號誌分別於8日、13日因應匝道西向、東向封閉，2次將號誌週期尖峰由120秒調至150秒再調至180秒，離峰時間由100秒調至130秒再調至150秒，秒數原則配置予下匝道使用，會勘後現況號誌尚符合用路人需求，爰暫無須調整，交通局將持續觀察現場車流狀況再滾動調整。

中壢工務段說明，台66線近期因公路局北區公路新建工程分局辦理高架化橋梁工程，及北區養護工程分局辦理新屋路段護欄及路燈改善，將車流提前於新屋下匝道至台66線平面車道及市道114線，尖峰時段車流回堵嚴重，中壢工務段已協調桃園市政府交通局於該路口調整號誌時相，並於上游處再增設2組指向線，提前告知用路人車行方向，維護路口交通安全。

