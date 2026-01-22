台66西向平鎮至觀音路段辦理標線施工 這匝道明起封閉7H

台66線西向17+700K-17+100K將辦理標線施工作業。(示意圖/截自freepik)

記者陳儒賢

為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於明(23)日晚間23時至翌日上午6時止，於台66線西向17+700K-17+100K辦理標線施工作業，遇雨順延。

北區養護工程分局針對施工路段交通管制方式說明，屆時將封閉往觀音方向平鎮二入口匝道，請由平鎮二出口駛入側車道於賦梅北路右轉後直行到底左轉復旦路三段，並右轉快速路五段續行平面側車道，再由新屋一交流道導引回高架路段續行前往觀音方向，車行時間約增加10分鐘。請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全，造成不便，尚祈見諒。

北區養護工程分局表示，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-8687-5114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。