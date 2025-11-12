台66辦理道路設施改善 這路段11/14起長期性封閉
為辦理道路設施改善，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於11月14日下午16時至12月6日上午9時辦理西行12k-11k+300路段封閉管制。
北區養護工程分局說明施工時間與交通管制方式，11月14日下午16時至12月6日上午9時長期性封閉台66線西行12K至11K+300主線外側車道及平面內側車道，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全，造成不便，尚祈見諒。
北區養護工程分局表示，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-8687-5114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
