台66高架化施工釀交通黑暗期 觀音通勤塞爆、路面還塌陷

台66全線高架化工程因快速道路封閉車輛改走平面兩側慢車道，導致觀音區鄰近路段陷入交通黑暗期，相關單位會勘，允諾加強巡查並增加義交疏導車流。（呂筱蟬攝）

台66全線高架化工程自民國113年動工，預計118年完工，該路段大型車輛往來頻繁，受工程封閉影響改走平面兩側慢車道，導致觀音區鄰近路段陷入交通黑暗期，不僅通勤時段壅塞也造成路面塌陷。相關單位會勘，除加強巡查並增加義交外，也將在相關路口增加綠燈秒數以疏導車流。

台66線為西向快速公路，西起觀音交流道銜接台61線，東至大溪區銜接市道112甲線與國道3號大溪交流道，全長27.2公里，在里程0.1至9.1公里間有5處與平面道路交會，車輛行駛至路口處需停等紅燈，車禍事故頻傳，交通部公路局因此啟動改善工程，期盼改善地方交通問題。

國民黨立委涂權吉指出，自台66高架化工程啟動以來，觀音區藍埔里、坑尾里民眾頻繁反應，當地新華路、新文路接快速路一帶進入工程黑暗期，因快速道路暫時封閉，所有大小型車輛需改行平面慢車道，除造成路面塌陷外，上下班尖峰時段交通壅塞嚴重。另北勢9至11K平面車道，因欠缺照明讓用路人在夜間摸黑通行，徒增交通危險性。

日前相關單位會勘，決議在台66高架化施工期間，針對隔柵板與路面塌陷情事，公路局每日安排巡察，並於新華路一段與快速路口等路段增加義交。另北勢交流道往東向車道與中山東路紅綠燈，交通局將增加綠燈秒數至150秒，以疏導尖峰時段車流。

養工處將於新華路一段與快速路口、新文路與快速路口增設2個路燈，特別是針對機車騎士與行人，確保用路人安全。另外，公路局也規畫將於農曆春節前，針對北勢9至11K平面車道欠缺照明辦理會勘，後續進一步研議相關改善計畫。

