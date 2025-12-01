台68線警車處理掉落物遭貨車追撞！2名員警腦震盪送醫

警車遭後方貨車追撞，車尾全毀更衝上中央分隔島。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 台68快速道路21公里處今日發生一起嚴重車禍，竹東分局兩名員警接獲通報快速道上有掉落物，前往執行排除障礙物勤務，不料遭後方大貨車撞擊，整台警車直接被撞上中央分隔島，車上兩名員警腦震盪短暫失憶，送醫檢查後，目前狀況穩定。

今日中午兩名員警前往台68快速道路21公里處，執行排除障礙物勤務時遭到後方貨車撞擊，力道相當猛烈，警車的車尾凹陷變形甚至衝上中央分隔島，而肇事貨車的車頭也嚴重受損，造成陳姓女警頭部撕裂傷、腦震盪，陳姓男警輕微腦震盪，肇事司機則是右小腿挫傷。

廣告 廣告

有民眾拍照並PO至臉書「竹東小鎮」社團，並指出，當時有通報公路局新竹工務段來處理散落物，工務段人員到場後，有拖吊車司機請工務段人員協助撿拾車禍碎片，但對方卻稱只接到撿拾掉落水桶的通報，需再通報一次撿拾車禍碎片才能再度出勤，隨後便離去。

對此新竹工務段指出，針對台68線路容維護廠商工作人員應對不當，工務段致歉並請廠商負責人加強現場員工教育訓練，同時也會以此案例宣導引以為戒。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南檢舉承辦員警開到「自己的罰單」！網笑稱：非常兩難的罰單

彰化員警半夜處理交通事故！慘遭酒駕男撞傷送醫