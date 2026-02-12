台7復興大曼段2/23起施工管制 放行時段報你知

以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 27 則留言