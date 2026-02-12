台7復興大曼段2/23起施工管制 放行時段報你知
公路局北區養護工程分局復興工務段為辦理台7線49.8K大曼段邊坡防護設施及施工便道型鋼打設作業，將自2月23日起至5月29日止，每日上午8點至下午6時整點放行管制。放行時段為上午9、10、11時及下午2、3、4、5時每整點放行10分鐘，另中午12時至下午1時放行1小時，管制視現場狀況滾動檢討與調整，遇假日則不施工。
北區養護工程分局表示，如有通行需求，請儘早規劃行程，請用路人配合交通管制人員指揮通行，確保行車安全。
相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
