台7甲中橫公路宜蘭支線封閉 解除

中橫公路宜蘭支線台七甲線三十五點九K南山村米摩登路段，南山往台中方向約六公里處，因近日東北季風連日降雨影響，發生無預警坍方事件，於昨（三）日上午七時解除預警性道路封閉；因災後邊坡仍不穩定易有落石發生，工務段持續進駐人員機具守勢，請用路人配合現場管制人員指揮通行。

二日上邊坡發生無預警坍方事件，經搶通後考量邊坡狀況仍不穩定，夜間預警性道路封閉；經交通部公路局東區養護工程分局獨立山工務段道路巡查並排除零星落石後路況正常。

公路單位特別呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。