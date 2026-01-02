台7甲中橫宜蘭支線35.9K坍方道路封閉 估下午4點搶通

日降雨導致山區土石鬆動，中橫公路宜蘭支線台7甲線35.9K （米摩登路段）發生大規模坍方。（公路局提供）

受東北季風影響，連日降雨導致山區土石鬆動，中橫公路宜蘭支線台7甲線35.9K （米摩登路段）發生大規模坍方，坍方量約達1000立方公尺，道路一度中斷。公路單位緊急封閉道路搶修，預計今（2）日下午4時完成清理。

公路局東區養護工程分局表示，獨立山工務段已派遣搶修人員與相關機具進駐現場待命，並同步通報周邊觀光旅宿業者及客運業者配合應變，預計於今日下午4時搶通道路。

此外，因土石滑落造成電桿倒臥，台電已配合進行斷電處理；由於現場仍有持續性落石情形，實際開放通行時間仍需待坍方清理完成及邊坡穩定後評估，不排除提前或延後開放。

公路局也提醒，連續降雨期間山區道路坍方、落石風險高，路況變化難以掌握，建議民眾避免進入山區道路，並持續關注道路管制訊息，提前規劃行程與應變措施，以免受困或滯留。

