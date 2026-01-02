台7甲中橫宜蘭支線35.9K坍方 緊急封路管制

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受東北季風影響，連日降雨造成中橫公路宜蘭支線台7甲線35.9K (米摩登路段)上邊坡大量土石崩落，坍方量體約1000立方公尺，造成道路阻斷，現場緊急性道路封閉管制，預計下午4點搶通。

公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具已在現場待命搶修，並已通報相關觀光旅宿業及客運業者。

另因坍方路段電桿倒臥，台電進行斷電，且現場仍有持續性坍方落石，預計於今日下午4點搶通，待現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

公路局呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

