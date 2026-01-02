台7甲米摩登路段坍方阻斷 2日晚夜間預警性道路封閉

中橫公路宜蘭支線台７甲線三十五點九公里南山村米摩登路段（南山往台中方向約六公里處）發生坍方經搶通，公路局表示，二日十七時三十分起實施夜間預警性道路封閉，預計於三日七時視道路狀況再決定開放通行。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

中橫公路宜蘭支線台七甲線三十五點九公里南山村米摩登路段（南山往台中方向約六公里處），因近日東北季風連日降雨影響，造成上邊坡發生坍方道路阻斷，經公路局東工分局獨立山工務段搶修團隊立即調派搶修機械及人員於現場積極辦理搶修，已於二日下午一時三十分搶通，解除緊急性道路封閉管制。獨立山工務段表示，二日十七時三十分起實施夜間預警性道路封閉，預計於三日七時視道路狀況再決定開放通行，請用路人配合現場管制人員指揮通行。

獨立山工務段表示，因邊坡仍不穩定易有落石發生須持續辦理刷坡整坡作業，故現場採整點放行十分鐘管制通行；另高山易起濃霧難以掌握級邊坡不穩定狀況，並於二日下午五時三十分起實施夜間預警性道路封閉，預計於三日七時視道路狀況再決定開放通行，請用路人配合現場管制人員指揮通行。