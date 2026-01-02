台7甲線米摩登路段坍方阻斷 交管

台七甲線中橫公路宜蘭支線三十五點九K坍方阻斷於米摩登路段搶通解除道路封閉，現場採整點管制通行情形。（圖：公路局提供）

▲台七甲線中橫公路宜蘭支線三十五點九K坍方阻斷於米摩登路段搶通解除道路封閉，現場採整點管制通行情形。（圖：公路局提供）

中橫公路宜蘭支線台七甲線三十五點九K南山村米摩登路段，南山往台中方向約六公里處，因近日東北季風連日降雨影響，造成上邊坡發生坍方道路阻斷，坍方量體約二六○○立方公尺，經公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修團隊立即調派搶修機械及人員於現場積極辦理搶修，已於昨（二）日下午一時三十分搶通，解除緊急性道路封閉管制。

廣告 廣告

於昨（二）日下午五時三十分起實施夜間預警性道路封閉，預計於三日上午七時視道路狀況再決定開放通行，請用路人配合現場管制人員指揮通行，造成不便，尚祈見諒。

因邊坡仍不穩定易有落石發生須持續辦理刷坡整坡作業，故現場採整點放行十分鐘管制通行；另高山易起濃霧難以掌握及邊坡不穩定狀況。

公路單位特別呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。