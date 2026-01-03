台7甲線米摩登路段3日解除封閉 5至16日施工交管

中橫公路宜蘭支線台７甲線三十五點九公里（米摩登路段）坍方路段解除預警性道路封閉；為維護用路人行車安全，將自一月五日至一月十六日辦理米摩登路段坍方上邊坡刷坡作業，實施施工交通管制。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

中橫公路宜蘭支線台７甲線三十五點九公里（米摩登路段）上邊坡於二日上午七時發生無預警坍方事件，經搶通後考量邊坡狀況仍不穩定，夜間預警性道路封閉，雖出現零星落石後路況正常；三日上午七時解除預警性道路封閉。但為維護用路人行車安全，將自一月五日至一月十六日辦理上邊坡刷坡作業，將實施交管。

公路局東工分局獨立山工務段指出，台７甲線三十五點九公里（米摩登路段）上邊坡發生無預警坍方事件，經搶通後考量邊坡狀況仍不穩定，夜間預警性道路封閉；經獨立山工務段道路巡查並排除零星落石後路況正常；三日上午七時解除預警性道路封閉；因災後邊坡仍不穩定易有落石發生，工務段持續進駐人員機具守勢，請用路人配合現場管制人員指揮通行。

獨立山工務段表示，為維護用路人行車安全，將自一月五日至一月十六日辦理米摩登路段坍方上邊坡刷坡作業，並於每日上午九時至中午十二時及下午一時至五時實施施工交維管制，管制方式採每整點放行一次（星期例假日不實施管制），下午五時三十分至翌日上午七時，為考量山區夜間災點之邊坡安全難以掌握且有持續坍滑可能，將實施夜間預警性封路。