台7甲線35.9k邊坡災害 道路管制

中橫公路宜蘭支線台七甲線三十五點九k米摩登路段上邊坡於一月二日上午七時發生無預警坍方事件，經公路單位積極搶災下於二日下午一時三十分搶通放行，因鑑於災點現場上邊坡仍蓄積大量坍土浮石、穩定性欠佳，且該路段易起濃霧視線不佳，公路局東區養護工程分局獨立山工務段為考量山區夜間災點之邊坡安全難以掌握且有持續坍滑可能，於台七甲線三十k-四十五k南山至思源埡口路段，將自一一五年一月六日至一月十六日下午五時三十分至翌日上午七時，將實施夜間預警性封路。

另每日上午九時至中午十二時及下午一時至五時實施機械刷坡施工交維管制，管制方式採每整點放行一次，星期例假日不實施管制，敬請用路人配合現場人員警戒通行。

公路局籲請用路人，當遇颱風、豪雨或連續降雨及地震過後，山區道路易有坍方、落石，如非必要請勿於災後進入山區道路。