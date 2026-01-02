台7甲「這路段」17:30預警封閉 若結冰不排除擴大封路區域

即時中心／廖予瑄報導

用路人注意！交通部公路局東區養護工程分局今（2）指出，受到強烈大陸冷氣團低溫影響，台7甲線南山到勝光路段，將不排除實施限掛雪鏈或夜間道路結冰封路管制，提醒民眾留意最新路況動態。

公路局東區養護工程分局表示，台7甲線35.9公里，南山村米摩登路段（南山往台中方向約6公里處），因邊坡坍方搶修後，仍然十分不穩定，因此今日下午5時30分起實施夜間預警性道路封閉。

另外，根據氣象資料顯示，由於受強烈大陸冷氣團影響，今日晚間開始，氣溫將續驟降到下週日（4日）；宜蘭高山區域環境水氣增多，且氣溫恐下降至冰點，因此中橫公路宜蘭支線台7甲線30至51公里（南山至勝光路段），因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率；東區養護工程分局的獨立山工務段，將加強南山至思源埡口路段的夜間巡查。

東區養護工程分局強調，若因為夜間低溫，造成台7甲線山區路面有結冰現象，將不排除擴大封路管制區域到南山至勝光間路段。

