台7線宜蘭英士段落石砸車 所幸無人傷亡 (圖)

專訪》焦曼婷長沙行大胃王上身 狂嗑「黑臭豆腐」辣對味
焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊網站人氣榜單的必去之處，「我出發前其實都有做功課，這些地方通通是我想去的，手機裡的相簿都快爆炸。」中時新聞網 ・ 11 小時前
沈文程擔任「高齡換照新制」代言人！ 加碼宣布演唱會喜訊
沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，這首歌象徵新制將於明年5月1日正式上路，也成了這場政策宣導最契合的開場。Yahoo娛樂訊息 ・ 13 小時前
攜手合作社！內政部擴大培訓多元對象 劉世芳：厚植防災力讓社區更安全
即時中心／顏一軒報導內政部輔導有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社及中華民國儲蓄互助協會今（8）日在台南市辦理2場「114年度合作事業推廣及防災士培訓」。內政部長劉世芳蒞臨現場致詞，她肯定主婦聯盟合作社及儲互協會發揮合作社團結互助的精神與價值，今年共辦理17場防災士培訓950位民眾。期待明（2026）年能持續擴大培訓多元對象，讓更多年輕人及家庭成員具備防災基本知能，與公部門共同建構我國全社會防衛韌性。民視 ・ 12 小時前
陽明交大跨世代熱音演唱會登場 (圖)
陽明交大校友發起「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，8日聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。中央社 ・ 11 小時前
獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元
獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元EBC東森新聞 ・ 13 小時前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 16 小時前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆 客狂嗑3碗
彰化市 知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯，一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓 也順勢推出優惠，買10送2。 #禁宰令解除#報復性吃豬#爌肉飯#肉圓東森新聞影音 ・ 13 小時前
民間消費走疲 主計總處：普發一萬等2因素可激勵內需
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。中央社 ・ 15 小時前
豬隻禁運禁宰解封 宜蘭肉品市場以10月21日鄰近三縣市均價為基準起拍
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣肉品市 […]觀傳媒 ・ 1 天前
50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖
NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（...世界日報World Journal ・ 13 小時前
溫體豬恢復拍賣第2天！ 雲林肉品市場豬價破102元
據了解，雲林縣11月7日豬肉每公斤平均價格是98.92元，均重為128.5公斤，以禁運宰令前一週（10月16至22日）最高價96.65元高出2.27元，而較當週最低價86.13元多出12.79元。今天（8日）全台豬隻恢復拍賣交易進入第2天，一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等等就抵達肉品市場。黃加安...CTWANT ・ 13 小時前
陸雙碳白皮書 遏高耗能 促綠色升級
大陸國務院新聞辦公室8日發表「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書顯示，大陸堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目推動，持續更新重點行業環境、能效、水效和碳排放等約束性標準，持續依法依規淘汰落後產能，推動重點行業綠色低碳升級。中時財經即時 ・ 17 小時前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 16 小時前
蕭美琴進歐洲議會演講 前駐歐盟大使：對台重要突破｜#鏡新聞
副總統蕭美琴，在歐洲議會公開發表演說，她也是我國的現任副總統，首次在外國議會演講，這趟行程保密到家，連各國議員都不知道。我國駐歐盟前大使李淳認為，從任何標準來看，對台灣都是重要突破。可見歐洲對台支持力道增加，加上事前沒有洩漏任何風聲，彼此建立互信，可以成為未來交流的基礎。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
守護交通安全公益行 嘉義西區後備軍人輔導幹部擦亮45里反光鏡
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義後備指揮部西區輔導中心每年舉辦多場公益活動，今天上午號召二十幾名幹部，巡查嘉台灣好報 ・ 13 小時前
影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典於10月前往戶政事務所登記結婚，兩人正式成為夫妻。昨（7）日，Lulu也在YouTube頻道公開一支12分鐘影片，紀錄...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 15 小時前
「蔥薑蒜」是廚房抗癌三寶 營養師教最佳食用方法
天氣逐漸轉涼，許多民眾開始進補暖身，而日常料理中常見的「蔥、薑、蒜」不僅能增添風味，更被營養師劉怡里稱為強大的抗癌三寶。蔥含有礦物質硒及植化素，有助預防胃癌；薑富含維生素及抗發炎成分；蒜則能有效抑制致癌物質形成，三者正確食用可提升身體抗癌能力。中天新聞網 ・ 11 小時前
慢遊千葉／造訪關東小江戶水鄉佐原 住進百年米倉當富商、搭船穿越低橋體驗水上野餐
現在提到日本，不少人聞「熊」色變，而本州唯一還沒有熊出沒的區域僅剩千葉縣，這次我們特別整理千葉縣水鄉佐原、銚子與成田市三條旅遊路線，讓想要避開東京擁擠人潮的旅客，同樣是搭機飛往成田機場，卻能遠離喧囂，享受日本市郊的悠閒與緩慢。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
安世半導體供應爭端出現緩和跡象，荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前發表聲明，稱未來幾天內，來自大陸的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。對此大陸商務部今（8日）回應，目前尚未見到荷方實際行動，但同意荷經濟部派員來陸磋商。中天新聞網 ・ 9 小時前