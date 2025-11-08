台7線宜蘭英士段落石砸車 1車4人無傷
（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）今天疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上4人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。
公路局東區養護工程分局獨立山工務段上午9時許獲報，台7線90.7公里處發生上邊坡零星落石，占用部分車道，1輛轎車右側與後擋風玻璃遭落石砸中受損，車上4人無受傷。
獨立山工務段表示，事發後，現場交通一度雙向受阻。受損車輛經移動到路旁安全處，再經清理現場後，已於上午10時恢復雙向通行；坍方地點路側已擺放交通錐增加警示，夜間另加設爆閃燈警示。
獨立山工務段指出，經派員勘查上邊坡落石來源，發現林相良好，但落石約從30公尺高掉落，後續將投入邊坡修復保護。提醒用路人，颱風或豪大雨期間及雨後幾天，因邊坡土石飽含水分，易有落石坍方，最好避免行駛山區道路。（編輯：張銘坤）1141108
其他人也在看
「真的討厭對上你」戴資穎退休 辛度長文致敬：會想念你的魔法
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎宣布高掛球拍正式退休，球迷相當不捨，多年來在賽場上與小戴交鋒的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在社群上感性發文，坦言「真的很討厭和你交手」，因為這15年來，小戴每次都台視新聞網 ・ 16 小時前
連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。中央社 ・ 13 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 15 小時前
台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
川普部署國民兵鎮壓波特蘭移民抗議 美聯邦法官裁定違法
美國一名聯邦法官7日裁定，總統川普(Donald Trump)下令向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「非法」，未來不得再次部署，讓川普政府在派兵維護地方城市秩序上遭遇法律挫敗。 綜合路透和法新社報導，川普多次稱波特蘭市「飽受戰爭蹂躪」，暴力犯罪猖獗，並以此為由派遣軍隊進駐。 針對政府聲稱民眾抗議當局掃蕩移民「構成叛亂」，川普提名的俄勒岡州地區法院法官伊莫古特(Karin Immergut)對此提出反駁。她表示，總統將國民兵「聯邦化」，違反了美國憲法第10修正案，該修正案將憲法中未明文授予聯邦政府的權力「保留給各州」。 伊莫古特在長達106頁的裁決書中指出，波特蘭市的抗議活動規模不大，並且沒有證據表明這些抗議明顯妨礙移民法的執行。 伊莫古特總結表示：「關於向俄勒岡州部署任何州的國民兵，這項永久禁令即刻生效並全面適用」。 波特蘭市與俄勒岡州檢察長辦公室9月提起訴訟，指控川普政府誇大偶發的暴力事件，藉此援引叛亂法來向地方城市派遣軍隊。 民主黨人表示，川普濫用了總統的軍事權力。 川普政府很可能會對裁決提出上訴，這起案件最終可能交由最高法院審理。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 11 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 11 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 15 小時前
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 13 小時前
台灣豬回來了！高雄50年老店南豐魯肉飯再現排隊人龍
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，至7日溫體豬肉才重新上市，高雄苓雅市場經營超過50年的南豐魯肉飯店休至昨日，今（8）日復業並恢復內用，顧客也立即回流，中午用餐時間不僅店內坐滿客人，排隊點餐的客人更是大排長龍，從攤前延伸至騎樓。南豐魯肉飯因主要是以豬肉料理為主體，在非洲豬瘟疫情爆發時，隨即宣布店休6天自由時報 ・ 13 小時前
鳳凰颱風來襲 一河分署啟動宜蘭地區防汛整備
隨著鳳凰颱風逐步靠近台灣，氣象資料顯示其中心目前位於菲律賓東方海面，預估穿越呂宋島後將有北轉趨勢，十日下半天起至十二日可能與東北季風產生共伴效應。屆時，大台北、東半部地區及南部山區將有大雨或豪雨發生的機率，水利署長林元鵬今（七）日下午召開防汛整備視訊會議，督導各分署整備狀況，要求提前部署、嚴密戒備。第一河川分署提醒，鳳凰颱風可能與東北季風共伴，宜蘭地區降雨強度不容忽視，請民眾提前做好防颱準備，清理住家周邊水溝與排水設施，保持排水暢通，並隨時透過「水利署防災資訊服務網」（http://fhy.wra.gov.tw）或下載「行動水情APP」掌握即時風雨與水情資訊。防颱準備愈早愈周全，才能有效減少災害損失，守護家園安全。林元鵬署長強調，降雨熱區的河川分署應主動掌握歷年災點，與地 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
祝融災燒毀住處 雲林志工關懷年邁兄弟
雲林古坑一對81歲跟78歲的兄弟檔，相依為命，住處因電線走火，引發火災，弟弟輕微燙傷，屋內家具衣物全燒毀。公所將他們安置暫住民宿，但兩老想要回家，公所派清潔隊協助清理，慈濟人帶著物資前往關懷，發放...大愛電視 ・ 15 小時前
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 12 小時前
川普會晤奧班油價跌轉升 中油下週「這原因」反要調降
美國紐約西德州中級原油期貨收每桶59.75美元，上漲32美分，漲幅0.54%；布蘭特原油期貨收每桶63.63美元，上漲25美分，漲幅0.39%。本週兩大指標油價仍下跌約2%的跌幅，因主要產油國持續提高產量。國際油價盤中一度下跌，因美國政府關門導致空中交通管制員薪資延遲，聯邦航空總...CTWANT ・ 13 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 1 天前
Luxgen n⁵計畫告吹？Foxtron Bria頂替登場
Luxgen品牌在近年轉向電動世代，2023年推出全新n⁷純電車款，並於2024年開始交車，成為不少台灣人的電動車首選，而第二輛車n⁵近期持續有少量新車掛牌上路，但是Luxgen遲遲尚未透露上市消息，甚至有傳言指出納智捷可能不會賣這輛n⁵，沒想到這項傳言現在恐成為現實，因為根據消防署電動車緊急救援手冊的名稱來看，其市售車將更名為「Foxtron Bria」，意味著之後將會直接以Foxtron品牌來銷售這輛車。傳聞指出以鴻華先進Model B為基礎開發的Luxgen n⁵恐怕不會上市，將由Foxtron Bria頂地登場。鴻海集團與裕隆集團在2020年共同出資，成立「Foxtron鴻華先進科技」，而n⁷就是以鴻華先進開發的Model C為基礎所打造的市售車款，而第二輛車n⁵則是以Model B為基礎所打造，原先的合作模式是由鴻華研發、裕隆代工，最後由Luxgen擔任品牌銷售，但現在有傳聞指出Luxgen納智捷品牌負債沈重，這個品牌原本由裕隆汽車所持有，未來將易手鴻海集團，也就是說原本研發、代工、銷售三方分開的模式將不再存在，由鴻海集團掌控一切。 目前這廂消息還僅存於傳聞階段，從消防署「電Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後
10月台灣新車市場總掛牌數達34,511輛，雖月增7.1%，但電動車卻冷到發抖，僅掛牌1,305輛，月減高達66.2%，創下今年新低紀錄。主因無他Tesla全面熄火，10月掛牌數僅21輛，與9月的2,491輛相比幾乎「腰斬再腰斬」，Model Y與Model 3甚至只分別交車6與7台。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 13 小時前
台灣神秘金主敏實集團 出資200億買下Nissan全球總部大樓
曾經「雷諾－日產聯盟」是全球汽車的風光巨人，如今日產（Nissan）反而得靠賣位在橫濱的總部大樓回籠資金。令人驚訝的是買樓神秘金主竟是台灣出身、宜蘭太平山伐木工人之子所創立的「敏實集團」。日產總部大樓970億日圓（新台幣約196億元）賣給台灣投資方；日產再「售後回租」20年。日本賣資產補血，台灣汽配大廠不只施出援手、還與車廠保持了良好的關係。鏡報 ・ 1 天前