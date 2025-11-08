台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。

宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車道，1輛轎車慘遭石塊砸中受損，車上4人無受傷，公路局獲報後立即派員前往處理，先將受損車輛移置安全路邊停放，並由警方戒護指揮現場交通。

公路局隨即派機具清除路面落石，目前已恢復雙向通行，並於坍方地點路側擺放交通錐增加警示，夜間也將另設爆閃燈，經派員勘查邊坡落石來源，發現林相良好，但落石約從30公尺高掉落，後續將投入邊坡修復保護。

據了解，遭落石擊中車輛，車上有4名乘客，2男、2女均成人，由桃園行經台7線擬往梨山南投方向旅遊，事發後飽受驚嚇、無受傷，由宜蘭警方協助製作筆錄。

