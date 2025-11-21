台7線復興榮華段進行刷坡作業 放行管制時間一次看

公路局北區養護工程分局復興工務段為辦理台7線33K榮華段邊坡第二區塊刷坡作業。示意圖：截自freepik

公路局北區養護工程分局復興工務段為辦理台7線33K榮華段邊坡第二區塊刷坡(含掛網及錨筋打設)作業，將自11月24日起至28日止，每日上午8時至下午17時整點放行管制，遇雨順延。

北區養護工程分局說明，施工期間放行時段為上午9、10、11時及下午14、15、16時每整點放行15分鐘，另中午12時至下午13時放行1小時，如有通行需求，請儘早規劃行程，造成不便敬請見諒，請用路人配合交通管制人員指揮通行，確保行車安全。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-8687-5114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

