台7線英士至松羅路段等6處 2/2至12邊坡工程實施交管

公路局獨立山工務段為維護用路人行車安全，二月二日至十二日辦理北橫公路台７線英士至松羅路段等６處邊坡施工，實施交管。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公路局東工分局獨立山工務段為維護用路人行車安全，辦理北橫公路台７線八十六點八公里至九十六點六公里（英士至松羅路段）六處邊坡施工，自二月二日至十二日（假日不施工管制），每日施工管制時間為上午八時至下午五時，各路段交管方式如下：

一、台７線八十六點六公里、八十七點三公里、八十七點八公里（英士路段）、九十四公里（牛鬥路段）及九十六點六公里（松羅路段）為機動管制通行；二、台７線九十點一公里（英士路段）為每小時放行十分鐘。

上述管制放行路段，如因天候影響或突發狀況，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維護用路人安全。