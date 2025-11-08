台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
記者黃國瑞／宜蘭報導
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。
獨立山工務段段長詹晨耀表示，意外路段並非施工路段，落石原因仍待調查，呼籲民眾大雨過後行走山路要特別小心。
