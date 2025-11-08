台7線90.7K落石砸車 工務段長： 若施工路段將賠償

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭台7線90.7公里處發生落石意外，有輛車停在當地一處廟宇時，被掉下來的石頭砸到。

車窗當場被砸破，所幸人只有受到驚嚇、都沒有受傷。至於賠償方面，工務段段長表示目前還在了解是否是施工路段，如果是一定會賠償損失，也呼籲民眾大雨過後行走山路要特別小心。

原始連結







更多華視新聞報導

廟宇.建案接待中心分不清？！ 宜蘭特色建築掀熱議

疑三角戀街頭砸車互毆 驚！2童跟爸爸「丟石頭」

吃湯圓嗑到石頭！ 女星蔡逸帆：以為內餡沒煮開

