台7線90.7K落石砸車 工務段長： 若施工路段將賠償
宜蘭縣 / 綜合報導
宜蘭台7線90.7公里處發生落石意外，有輛車停在當地一處廟宇時，被掉下來的石頭砸到。
車窗當場被砸破，所幸人只有受到驚嚇、都沒有受傷。至於賠償方面，工務段段長表示目前還在了解是否是施工路段，如果是一定會賠償損失，也呼籲民眾大雨過後行走山路要特別小心。
更多華視新聞報導
廟宇.建案接待中心分不清？！ 宜蘭特色建築掀熱議
疑三角戀街頭砸車互毆 驚！2童跟爸爸「丟石頭」
吃湯圓嗑到石頭！ 女星蔡逸帆：以為內餡沒煮開
其他人也在看
宜蘭英士路段落石砸車 公路局緊急搶修恢復通行
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭山區連日陰雨，近日天氣轉晴後卻造成山壁鬆動。八日上午，大同…中華日報 ・ 15 小時前
批宜蘭純精路改善工程延宕 黃琤婷要求交通處積極協調
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 宜蘭縣羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，宜蘭縣議員黃琤婷今（7）日在交通處單位質詢時，針對已改善的復興路口與其餘5處未改善路口提出質疑，要求交通處正視地方交通安全問題，不能再讓行政權責成為推託理由。 黃琤婷表示，純精路車流龐大、行人密集，長期是羅東的交通熱點與事故黑區。她說，宜蘭縣府雖於去年完成「純精路與復興路口...匯流新聞網 ・ 1 天前
蘇澳冷凍食品工廠氨氣外洩 宜蘭縣消防局出動消防機器人拉水線
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】蘇澳鎮南安路一處冷凍食品工廠今（7）日晚間發生氨氣外洩意外，宜蘭縣消 […]觀傳媒 ・ 1 天前
能源署駁斥不實AI造假影射影片 再籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過二十年之可靠度 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
韓查陸山寨品！飾品重金屬超標 Labubu假貨含344倍塑化劑
雙11和美國「黑色星期五」購物節將近，不少消費者摩拳擦掌，準備搶便宜。但網購千萬得當心，南韓近期針對海外電商、直播平台販售的仿冒品，展開大規模取締，今年上半年查獲了60.6萬件山寨品，其中有95%來自中國大陸。進一步抽查檢測後發現，部分金屬飾品的鉛和鎘含量，超出安全基準5500倍以上。而在盜版「Labubu」玩偶中，則驗出超標344倍的塑化劑。TVBS新聞網 ・ 1 天前
敬好生活節 8-16日於中興文創園區盛大展開
記者林坤瑋／宜蘭報導 宜蘭縣政府自一０八年推動城市品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，與…中華日報 ・ 1 天前
賴總統頒發終身醫療奉獻獎給邱泰源 (圖)
總統賴清德（左）8日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」，會中頒發114年度終身醫療奉獻獎給前衛福部長邱泰源（右）。中央社 ・ 18 小時前
豬隻禁運禁宰解封 宜蘭肉品市場以10月21日鄰近三縣市均價為基準起拍
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣肉品市 […]觀傳媒 ・ 1 天前
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應EBC東森新聞 ・ 18 小時前
台北網紅嘉年華 今明信義香堤大道秀創意、行銷商圈
台北網紅嘉年華今（8日）起於信義區香提大道登場，共逾百位網紅、KOL，攜手北市商區知名店家、企業品牌，現場不僅有好吃好玩的快閃市集，還有網紅創作的與粉絲互動活動等。台北市副市長林奕華致詞表示，台北市一直是創新、文化與科技交融城市，也是新媒體與創意產業發展重要基地，隨網紅經濟的蓬勃發展，看見新一代影響自由時報 ・ 18 小時前
發現DNA雙螺旋結構的那個人！諾獎得主華生97歲去世，晚年因種族歧視惹出大麻煩
他改寫了人類對生命的理解，也被自己的言論摧毀名聲——發現DNA雙螺旋的重要科學家華生辭世，享壽97歲。詹姆斯・華生（James Watson），這個名字對一般人來說可能相對陌生，但如果提到生物學、甚至是基因領域，那他絕對是20世紀的重要人物之一，因為你我現在所知道的「DNA雙螺旋結構」，就是由他與英國科學家克里克（Francis Crick）在1953年共同......風傳媒 ・ 18 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 16 小時前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 13 小時前