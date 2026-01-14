台72無牌改裝機車深夜競飆 苗警溯源台中車行逮4人

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣台72線快速道路去年底出現多輛汽機車，利用深夜聚集競速，經警方溯源追查，前往台中一家改裝車行拘提4人到案，並查扣涉案車輛，全案依公共危險罪嫌送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，去年12月接獲報案，有民眾於深夜利用快速道路作為機車競速場地，經初步調查，參與人員透過通訊軟體相約，並以貨車載運改裝無牌機車，前往台72線占據車道，在客屬大橋至石圍牆路段間來回競速，不顧公眾往來安全。

苗栗分局指出，員警藉由科技偵查，精準掌握飆車族活動情資，報請苗栗地檢署檢察官指揮，8日持搜索票及拘票，兵分3路前往台中西屯區一家改裝車行執行搜索拘提，共拘提4人到案，並查扣涉案小貨車及改裝機車共2輛；全案依公共危險罪嫌移送法辦，並依道路交通管理處罰條例危險駕車、未戴安全帽、未依規定使用燈光、變更車體等違規製單告發。

此外，警方同時移請苗栗縣環保局依噪音管制法開罰及監理機關臨時檢驗，透過檢、警、監、環四方合作多重打擊。

苗栗分局表示，苗栗交通四通八達，風景優美多山，歡迎民眾觀光旅遊，但絕不容許成為危險競速場所，將以最嚴格手段持續執法。（編輯：陳仁華）1150114