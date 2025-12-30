台72線延伸西濱案公聽會 仍無共識

台七十二線連接台六十一線西濱道路案，公路局為消除鄉親疑慮，三十日在後龍鎮公所四樓禮堂舉辦說明會，聽取地方意見。

（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

台七十二線連接台六十一線西濱道路案，三十日在後龍鎮公所四樓禮堂舉辦說明會，聽取地方意見，縣長鍾東錦出席並表示，他會持續與反對地主溝通，希望達成共識，讓公路局放心施作，繼續完成台七十二線最後一哩路。

台七十二線延伸至西濱道路案，地方多支持方案一的路線，經費預估九十六億元、須拆遷五間房屋，其中有三間為鐵皮屋，公路局的立場也針對方案一設計相關計畫。但因日前有人提交三百多人反對的陳情書給公路局，公路局表示，若地方沒有共識，就要解除此計畫案，引發地方譁然。

公路局昨在後龍鎮公所四樓禮堂舉辦說明會，由北區公路新建工程分局副分局長呂政安主持，吸引數百位鄉親到場，並分別表達贊成或反對意見。鍾東錦專程到場向鄉親說明指出，台七十二線連接台六十一線西濱道路案，是苗栗縣九宮格路網最後一哩路廊，通車後，除完善本縣高快速公路路網功能，屆時台六十一線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至三十分鐘內到達，進一步健全苗栗縣山海線交通便捷路網、促進後龍在地的交通路廊，並帶動地方發展。

後龍鎮長謝清輝表示，台七十二線連接台六十一線西濱道路案是地方企盼多年的重要交通建設，通車後將帶動區域聯外更加方便，可說是苗栗縣交通網路的任督二脈。

由於有地主在會中陳述反對方案一意見，並向公路局北區公路新建工程分局副分局長呂政安遞交部分地主不同意徵收請願書，也讓說明會未達共識。