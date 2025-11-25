台72線後龍連接西濱恐暫緩 後龍各界遞5千份連署書力求推動

苗栗縣後龍鎮長謝清輝(前排左4)會同轄區縣議員等人，帶著5288人連署書，遞交給縣長鍾東錦(前排左5)，向公路局表達支持台72線後龍連接西濱道路推動案。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對台72線後龍連接西濱道路一案，地方陳情爭論不斷，因地方提交300多人的陳情書予公路局，公路局便下達指示，若地方沒有共識要開闢，將暫緩推動；後龍鎮長謝清輝會同轄區縣議員等人，今(25)日帶著5288人連署書到苗栗縣議會，遞交陳情書給縣長鍾東錦，表達盼持續推動。

台72線後龍連接西濱道路案進度，全案於去年底由4條路線爭執到變兩條路線，方案一的路線經費預估96億元、須拆遷5間房屋，其中有3間為鐵皮屋；方案二的路線則預估經費102億元、須拆遷35間房屋，全案因去年陳情到現在無定論，但300多人的陳情反對，公路局便要求若地方沒有共識要開闢，將暫緩推動。後龍鎮地方人士2週來發動連署，有5288份陳情書，支持公路局優選路線繼續推動。

廣告 廣告

謝清輝會同縣議員林寶珠、鄭秋風、廖秀紅、苗栗縣議會機要秘書李文星及地方人士等人，今天至苗栗縣議會遞交陳情書給鍾東錦，將交由苗縣府交通工務處轉達公路局，表達地方支持推動。

謝清輝指出，台72線連接台61線案，可連接山、海線，不僅打通交通任督二脈，更有助於發展苗栗縣觀光。

鍾東錦表示，全案是苗栗縣九宮格路網最後一哩路廊，通車後，除完善苗縣高快速公路路網功能，屆時台61線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至30分鐘內到達，進一步健全苗縣山海線交通便捷路網、促進後龍在地的交通路廊，並帶動地方產業及觀光發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢

「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成

