台72線接台61線道路案有異見 縣長：持續溝通

台七十二線連接台六十一線道路案說明會鄉親出席熱烈但仍有反對聲音縣長鍾東錦表示會持續溝通。（記者江乾松攝）

苗栗縣境內台七十二線道連接台六十一線西濱道路案，因少數人反對，引發撤案疑慮。公路局為消除鄉親疑慮，三十日在後龍鎮公所四樓禮堂舉辦說明會，聽取地方意見，縣長鍾東錦重視此案上午也親自到場向鄉親說明，並與反對地主當面溝通。鍾縣長表示，地方建設不能鬆懈，但有反對聲音也要尊重，他會持續與反對地主溝通，希望達成共識，讓公路局放心施作，繼續完成台七十二線最後一哩路。

台七十二線延伸至西濱道路案，地方多支持方案一的路線，經費預估九十六億元、須拆遷五間房屋，其中有三間為鐵皮屋，公路局的立場也針對方案一設計相關計畫。但因日前有人提交三百多人反對的陳情書給公路局，公路局說明，若地方沒有共識，就要解除此計畫案，引發地方譁然。

後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿曾於十一月二十五日率領地方里長、代表前往議會，向縣長鍾東錦遞交五千二百八十八份鄉親同意書，表達地方心聲。後龍地區議員鄭秋風、林寶珠、廖秀紅及議長李文斌秘書李文星也到場聲援，希望公路局聽到地方的心聲。

為解決僵局，消除鄉親反對疑慮，公路局昨天在後龍鎮公所四樓禮堂舉辦說明會，由北區公路新建工程分局副分局長呂政安主持，吸引數百位鄉親到場，並分別表達贊成或反對意見。

縣長鍾東錦重視此案上午專程到場向鄉親說明，並與反對地主當面溝通。包括立委陳超明、議長李文斌、議員鄭秋風、林寶珠、廖秀紅秘書、後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿、前鎮長朱秋隆等都到場關心。

縣長鍾東錦說明，台七十二線連接台六十一線西濱道路案，是苗栗縣九宮格路網最後一哩路廊，通車後，除完善苗栗縣高快速公路路網功能，屆時台六十一線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至三十分鐘內到達，進一步健全苗栗縣山海線交通便捷路網、促進後龍在地的交通路廊，並帶動地方產業及觀光發展。

議長李文斌強調，台七十二線連接台六十一線西濱道路完成後，苗栗路網將四通八達，可說是苗栗的第三條高速公路，不但對後龍發展相當重要，連帶通霄、苑裡、西湖、竹南等周邊鄉鎮也受益。他也舉例說，當初後龍福祿壽斌葬園區要興建時，也引發嚴重抗議，甚至還埋鍋造飯，但現在大家都說是一項德政，所以為了地方長遠發展，也拜託大家放棄成見。

後龍鎮長謝清輝也表示，台七十二線連接台六十一線西濱道路案是地方企盼多年的重要交通建設，通車後將帶動區域聯外更加方便，可說是苗栗縣交通網路的任督二脈。

由於地主宋驊祐在會中陳述反對方案一意見，並向公路局北區公路新建工程分局副分局長呂政安遞交部分地主不同意徵收請願書，也讓說明會未達共識。

縣長鍾東錦對此表示，有些人會害怕改變，但有時候改變會更好。他強調，地方建設不能鬆懈，需要縣府、公所、民意代表及鄉親一起來努力，但有反對聲音一定要尊重，他會持續與反對地主溝通，希望達成共識，讓公路局放心施作，繼續完成台七十二線最後一哩路。