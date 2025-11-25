台72線接西濱 後龍遞同意書

台七十二線連接台六十一線西濱道路案，地方人士二十五日前往議會，向縣長鍾東錦遞交五二八八份鄉親同意書，表達地方心。 （記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

台七十二線連接台六十一線西濱道路案因部分人士反對，引發被公路局撤案疑慮。苗栗縣後龍鎮長謝清輝、鎮代會主席花麗卿二十五日率領地方里長、代表前往議會，向縣長鍾東錦遞交五千二百八十八份鄉親同意書，表達地方心聲。鍾東錦除立即指示交通工務處轉交公路局，也呼籲公路局不能因噎廢食，繼續完成台七十二線最後一哩路。

交工處長古明弘說明，台七十二線延伸至西濱道路案，地方多支持方案一路線，經費預估九十六億元、須拆遷五間房屋，其中有三間為鐵皮屋，公路局的立場也針對方案一設計相關計畫。但因日前有人提交三百多人反對的陳情書；公路局說明，若地方沒有共識就要解除此計畫案，引發地方譁然。

謝清輝、花麗卿上午率領地方里長、代表前往議會遞交五千二百八十八份鄉親同意書，表達地方心聲，希望公路局聽到地方的心聲。

鍾東錦指出，當時反對的三百多人，經釐清發現大部分不是後龍鄉親，也不住在當地，且以外地人居多，公路局如果因此有疑慮而要撤案是不對的。

鍾東錦說明，台七十二線連接台六十一線西濱道路案，是苗栗九宮格路網最後一哩路廊，通車後除完善苗栗高快速公路路網功能，屆時台六十一線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至三十分鐘內到達，進一步健全苗栗縣山海線交通便捷路網、促進後龍在地的交通路廊，並帶動地方產業及觀光發展。