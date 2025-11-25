台72線連接西濱恐撤案 後龍鄉親遞交連署書促推動

後龍鄉親遞交五二八八份台七十二線連接西濱道路同意書苗栗縣長鍾東錦呼籲公路局不能因噎廢食。（記者江乾松攝）

▲後龍鄉親遞交五二八八份台七十二線連接西濱道路同意書苗栗縣長鍾東錦呼籲公路局不能因噎廢食。（記者江乾松攝）

台七十二線連接台六十一線西濱道路案，因少數幾人反對，引發被公路局撤案疑慮。後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿昨（二十五）日上午率領地方里長、代表前往議會，向縣長鍾東錦遞交五二八八份鄉親同意書，表達地方心聲。鍾東錦除立即指示縣府交通工務處轉交公路局，也呼籲公路局不能因噎廢食，繼續完成台七十二線最後一哩路。

廣告 廣告

苗栗縣政府交工處長古明弘說明，台七十二線延伸至西濱道路案，地方多支持方案一的路線，經費預估九十六億元、須拆遷五間房屋，其中有三間為鐵皮屋，公路局的立場也針對方案一設計相關計畫。但因日前有人提交三百多人反對的陳情書給公路局，公路局說明，若地方沒有共識，就要解除此計畫案，引發地方譁然。

後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿昨天上午率領地方里長、代表前往議會，向縣長鍾東錦遞交五二八八份鄉親同意書，表達地方心聲。後龍地區議員鄭秋風、林寶珠、廖秀紅及議長李文斌秘書李文星也到場聲援，希望公路局聽到地方的心聲。

縣長鍾東錦指出，當時反對的三百多人陳情書，經釐清發現大部分不是後龍鄉親，也不住在當地，且外地人居多，公路局如果因此有疑慮而要撤案，是不對的。

縣長鍾東錦說明，台七十二線連接台六十一線西濱道路案，是苗栗縣九宮格路網最後一哩路廊，通車後，除完善本縣高快速公路路網功能，屆時台六十一線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至三十分鐘內到達，進一步健全苗栗縣山海線交通便捷路網、促進後龍在地的交通路廊，並帶動地方產業及觀光發展。

鍾東錦強調，從今天收到五二八八份同意書，就可看出後龍鄉親是同意台七十二線連接台六十一線西濱道路案的，希望公路局繼續完成這條重要道路，地方的雜音，縣府會努力去克服。

後龍鎮長謝清輝表示，台七十二線連接台六十一線西濱道路案是地方企盼多年的重要交通建設，通車後將帶動區域聯外更加方便，可說是苗栗縣交通網路的任督二脈。他也請託縣府幫忙轉達公路局地方需要前瞻、公平建設的心聲，來帶動地方產業和交通的順暢，提升苗栗的發展和後龍的進步。