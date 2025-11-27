台74人遭中共列「台獨名單」！行政院反制作為曝光

政治中心／楊佩怡報導



總統賴清德昨（26）日在主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會上，針對中國對臺灣與印太區域日益加劇的威脅，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。對於近期中共列出74人次為「台獨頑固份子」或發布通緝，總統強調將採取具體反制作為。





台74人遭中共列「台獨名單」還通緝！行政院「反制作為」曝光：一定給予嚴懲

總統在記者會上針對中共列台74人為台獨打手一事，強調行政院將偕同國安會採取反制作為。（圖／民視新聞）

總統賴清德昨（26）日在記者會上表示，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括：建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

中共近日將我國政治人物列為台獨打手，甚至對八炯、閩南狼發布懸賞通告。（圖／翻攝自臉書今日海峽、泉州公安局網站）

根據《自由時報〉報導，有官員表示，若有在地人士或團體配合中共進行跟蹤騷擾或跨境鎮壓，提供我國民眾線索給予對岸，政府將依法嚴厲查處。此類行為可能觸犯《國安法》、《國家情報工作法》等多項法律，最重可判處七年以上有期徒刑。官員明確指出，現行法律已足夠對此類協同行徑進行懲處，無需另行修法。據初步統計，目前包含前政界高層（如蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等）、民意代表（如沈伯洋）、知名企業家（如曹興誠）等在內的個人與企業團體，總計達74人次，已被中國列為「台獨頑固分子」或遭受通緝的跨境鎮壓對象。

為因應統戰滲透，賴總統指示加速推動「國安十法」立法及相關行政措施。官員指出，政府已在三月的國安高層會議中提出17項因應策略，其中許多行政措施已在實施。未來，行政團隊將持續研擬強化措施，並依總統指示，提出一套更完整、全方位的民主防衛機制，同時也會建立受害者通報聯繫與保護機制，尤其要確保軍公教人員在執行公務時獲得必要的協處與保障。

