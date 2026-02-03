台74全年狂開1.5萬張超速罰單！市庫進帳9286萬…「最強桿王」地點曝光

記者吳泊萱／台中報導

台74測速照相大魔王位於19.4K，去年共取締4772件超速違規。（圖／台中市警局交大提供）

台74快速道路是中部通勤要道，每天往來車輛眾多，為了避免用路人超速造成危險，台中市警局在沿線設置了7支固定式測速照相設備。警方統計，去年共舉發1萬5478件超速，若依最低罰單金額6000元計算，罰鍰金額高達9286萬8000元。其中19.4K往烏日方向的測速桿，整年共取締4772件，穩坐第一名「開單王」。

台74沿線共設置7支測速照相桿，2025年共取締1萬5478件超速，至少為市庫進帳9286萬元。（圖／台中市警局交大提供）

台中市交通大隊指出，台74線快速道路共有7支固定式測速照相設備，統計去年1至12月取締件數，共開出1萬5478張罰單。其中取締件數第一名是19.4K（往烏日），共取締4772件；第二名是35K（往太平），取締3521件；第三名是4.8K（雙向），取締1990件。

依據《道路交通管理處罰條例》第43條規定，行駛快速道路超過規定最高速限者，處6000元至36000元罰鍰。若依最低金額計算，去年整年度，台74超速取締共進帳9286萬8000元。

台中市警局強調，超速駕駛行為帶來的風險，包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及煞車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。



