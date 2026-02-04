台74去年狂開1.5萬張罰單 進帳逾4643萬「最強測速王」地點曝

台74線環繞台中市區並橫跨彰化市，最高速限80公里，台中市交通警察大隊統計，去年全線7支固定式測速照相桿，共開出1萬5478張超速罰單，若依最低罰單金額3000元計算，罰鍰金額高達4643萬元；其中取締件數最多的是位於19.4公里處往烏日方向，達4772件，蟬聯台74線的測速照相王。

台74線快速道路連接霧峰到烏日，全長37.7公里，沿線行經大里、太平、北屯、西屯、南屯等地區，每天通行車輛多，全線最高速限為80公里，並設有7支固定式測速照相設備。

廣告 廣告

台中市交通警察交通大隊表示，統計去年1至12月取締件數，共開出1萬5478張罰單；其中取締件數最多是19.4公里（往烏日）共4772件；其次為35公里（往太平）取締3521件；第3名則是4.8公里（雙向）取締1990件。

《道路交通管理處罰條例》第33條規定，行駛快速道路超過規定最高速限者，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰；若以最低罰鍰計算，台74全線測速桿去年整年至少進帳4643萬元。

交通警察大隊提醒用路人，行駛台74線務必遵守速限指示，切勿超速行駛，並說明超速駕駛行為帶來的風險，包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及煞車距離變長，事故嚴重性也會增加。

更多中時新聞網報導

NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球

TPBL》林書緯職業新高 送夢想家3連敗

今年首例漢他病毒 ７旬翁感染亡