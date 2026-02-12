台74甲線追撞畫面曝光 疑前路口兩車競速失控
彰化縣 / 綜合報導
彰化市台74甲線，10日發生一起追撞車禍，一輛黑色賓士車追撞前方白色轎車，導致白色轎車越過水泥分隔島，車子轉了180度才停下來，賓士車也因為撞擊，輪胎掉落，沿著下坡路段滾了2公里，原本以為是單純追撞車禍，但被撞的白色轎車，車主調閱行車紀錄器才發現，黑色賓士，當時疑似在跟一台白色BMW在競速，因為失控撞向護欄，接著追撞上來。
駕駛正常行駛在路上，一台白色BMW呼嘯而過後，下一秒就被後方賓士車追撞，白色轎車，越過分隔島衝向慢車道，車子轉了180度才停下來，車禍發生10日下午一點多，在台74甲線彰化路段，被撞的白色轎車車主，事後查看行車紀錄器，想了解追撞原因。
才發現原來，當時先經過的白色BMW，在前一個路口時，和賓士車一前一後，距離很近車速也很快，兩台車疑似在競速，被撞車主姚小姐說：「我看到的是兩台高速行駛，我只是疑似覺得他們在競速，其中一台是不是失控撞到我。」
警方調閱更前方路口影像，果然兩台車先後從慢車道，驚險超越大車結果黑車失控，撞向護欄，地面上散落著車輛撞破的碎片，白色轎車安全氣囊都爆開，賓士車保險桿被撞掉，輪胎也被撞掉，一路沿著下坡滾動2公里，還好沒有波及到其他車輛。
大竹派出所巡佐彭子瀧說：「本分局調閱監視器發現，雙方疑似台74甲線與田坑路口就已在競速，警方也已掌握另一台競速車牌，盡速通知到案。」道路上競速，還波及撞到其他車輛，警方說這樣的行為，可以開罰3到9萬，還會吊銷駕照和吊扣車牌，還好被撞的駕駛和乘客沒有大礙，不過駕駛心疼，剛買不到一年的車，因為被撞得進廠大修。
彰化台74甲線上，2/10下午發生黑色賓士車追撞白色轎車的事故，當時網友行車畫面錄到，脫落的輪胎直挺挺滾好久，原以為是意外追撞，但受害車主查看行車畫面發現，原來肇事的黑色賓士車跟另一輛白色BMW在競速，因為失控才導致車禍。
