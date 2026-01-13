台74甲線驚悚車禍！小黃「急閃野貓」失控自撞四輪朝天 2人爬出脫困

記者林意筑／彰化報導

小黃行經台74甲線時為閃野貓失控翻覆。（圖／翻攝畫面）

台74甲線驚傳驚悚事故！昨（12）日深夜11時許，有輛計程車行經南下環山路6號橋附近時，計程車駕駛疑似為了閃避突然竄出的野貓，車輛突然失控自撞分隔島，四輪朝天翻覆橫躺在車道上，整輛車幾乎被撞毀、零件四散，所幸駕駛與女乘客僅受輕傷，送醫治療後已無大礙。至於事故發生原因有待進一步調查釐清。

昨日深夜11時56分許，28歲龍姓計程車駕駛載著王姓女乘客行經台74甲線南下環山路6號橋附近時，疑似有隻小野貓突然竄出跑到車道上，駕駛龍男見狀立即將方向盤往側偏移，導致計程車瞬間失控自撞上分隔島，整輛車因此翻覆橫躺在道路中。

廣告 廣告

有路過民眾目擊，立即協助通報警消人員到場救援，稱有輛計程車翻覆，1男1女受傷需要送醫，警消人員獲報趕抵時，2人已自行爬出車外，所幸2人均受輕傷，送醫後已無大礙。後續警方針對龍男進行酒測，酒測值為零、駕照正常。

據了解，彰化八卦山區近期頻傳水鹿出沒甚至撞擊車輛的事件，顯示當地水鹿數量不少，主要出沒在東外環道（台74甲）、縣道139及寶山路等處，提醒用路人注意減速慢行，以防發生危險。

更多三立新聞網報導

懷疑愛犬遭毒殺！女縱火燒毀工寮 反遭恐怖前男友開車撞飛墜谷⋯險送命

台中男倒臥車內！6歲女童電話求救：阿北一直睡！ 台中警神速尋獲救回

八卦山撞擊巨響！水鹿「自殺式暴衝」竄出狠撞轎車 驚悚畫面曝光

「大茗」加料蟑螂蛋！店員捏爆噴汁辯：是蕎麥 中市府食安處出手了

