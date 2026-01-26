台74線新匝道通車 省20分鐘

台74線大里一交流道增設北出匝道（十九甲匝道）26日起正式通車啟用，成為大里、太平地區重要交通新節點。未來用路人行駛台74線前往十九甲地區或大里工業區，不必再繞行平面道路或從橋下迴轉，預估可節省約20分鐘通勤時間。

交通部昨天舉辦通車典禮，公路局說明，十九甲匝道自台74線銜接大里區立善橋南北向市區道路，全長約550公尺、寬約9公尺，採雙車道配置，工程總經費約7.24億元，於民國113年1月30日動工，原訂今年3月完工，考量農曆年前交通需求增加，提前至昨天開放通行。

副市長黃國榮表示，台74線是中部地區重要的環狀快速道路，大里區過去僅有德芳南路匝道，難以滿足十九甲沿線及太平地區車流需求，新匝道啟用後，能補足交通缺口。他也提到，市府在協議價購階段，甚至跨海聯繫移居加拿大等地主，最終取得18名地主同意，並由市庫支付4200萬元用地取得經費、交通部出資興建，才順利推動工程。

立委何欣純穿著10年前會勘時的同套服裝出席，象徵爭取建設初心未變。她指出，台74線在大里長期缺乏北出匝道，車輛進出市區常需繞行約3公里，如今匝道通車後，不僅改善塞車與繞行問題，也讓車程縮短約20分鐘，對地方發展助益良多。

不過地方也關心後續交通配套，市議員李天生、江和樹等人認為立善橋橋寬有限，恐成新的交通瓶頸，建議未來可評估沿頭汴溪河堤共構高架橋，直接銜接大里工業區，以利大型車輛分流，通車初期也應加強交通疏導與滾動調整號誌，讓匝道發揮效益。

交通部長陳世凱表示，台74線已陸續完成草湖交流道、大里東昇里匝道及此次十九甲匝道，總投入經費約17億元，後續將再投入168億元，推動國道一號后里至大雅段拓寬工程。針對地方提出十九甲匝道的後續建議，他會請中央與市府共同研擬交通配套措施。