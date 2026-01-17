台74線驚爆車禍撞賓士！春風親上火線不忍了 「急PO車牌照」尋人

記者蔡維歆／台北報導

春風出席車隊總部開幕。（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YouTube）

本土天團玖壹壹成員春風16日發生行車意外，他在社群平台坦言，開車行經台74線快速道路時，不慎擦撞到前方一輛賓士轎車，結果對方當下的反應讓他事後始終過意不去，特地曬出對方車牌照喊話：「非常謝謝你！」

春風PO文尋找那位善良的賓士大哥。（圖／翻攝自IG）

春風在Threads以及IG限時動態發文表示，他行經台74線時，不慎擦傷某位大哥的賓士車，令人意外的是，遭撞的車主反應相當暖心。春風還原當時對話指出：「那個大哥因為知道我趕時間去上班，也沒有叫警察，非常好心的跟我講，他自己去修一修，你趕快去上班。」面對車輛受損，這位大哥不僅沒發火，反而體諒春風的工作行程，選擇自行處理並讓他先走。

愛車如痴的春風，也深深明白愛車被A到會有多心痛，因此他發文急尋這位大哥，「如果你有看到這個留言，請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安」，並Po出對方的部分車牌號碼，吸引上萬粉絲按讚，但也有人建議他下次還是要報警處理，就怕後續延伸風波。

