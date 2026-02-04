台74線7支測速桿年開1.5萬張罰單 進帳4643萬

台中市交通警察大隊公布統計數據，台74線快速道路去年全年透過7支固定式測速照相設備，總計開出1萬5478張超速罰單，若以《道路交通管理處罰條例》第33條規定的最低罰鍰金額3000元計算，台中市庫至少進帳4643萬元。其中位於19.4公里處往烏日方向的測速桿，以4772件取締數量蟬聯台74線測速照相王。

測速照相。（示意圖／取自pixabay）

台74線快速道路連接霧峰到烏日，全長37.7公里，沿線行經大里、太平、北屯、西屯、南屯等地區，每天通行車輛眾多。該路段全線最高速限為80公里，並設有7支固定式測速照相設備。

根據台中市交通大隊統計去年1至12月的取締件數，取締數量第二名為35公里處往太平方向，共開出3521件罰單；第三名則是4.8公里雙向路段，取締1990件。

交通警察大隊提醒用路人，行駛台74線務必遵守速限指示，切勿超速行駛。該大隊說明，超速駕駛行為會帶來多重風險，包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及煞車距離變長，事故嚴重性也會增加。

《道路交通管理處罰條例》第33條規定，行駛快速道路超過規定最高速限者，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

