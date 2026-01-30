台76新水交流道聯絡道 開工

台七十六線新水交流道聯絡道新闢工程舉行開工動土典禮。（記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

台七十六線延伸線與新水交流道聯絡道開闢工程三十日舉行開工動土典禮。縣長王惠美表示，預計一一七年二月底前完工，另配合台七十六延伸工程今年底通車期程，本工程新水交流道匝道至好金路路段預計於今年十月先行完工開放通行。

王惠美指出，工程西起彰三十九線大新路，往東行經台七十六線新水交流道匝道、彰四十一線好金路，終點到新生路為止，總長度一三六一公尺，道路寬度約十六公尺。工程總經費五億七千多萬元，中央補助四億六千多萬元，縣府自籌一億多萬元，工期七百二十日曆天。

王惠美說，通車後將能有效分擔北側台七十六線埔鹽交流道進入埔鹽都市計畫區的車流，減輕台十九線、一四六線及彰三十六線的交通負荷。強化地方交通機能，並完善埔鹽鄉周邊路網，帶動區域發展與地方繁榮。

交通部政務次長陳彥伯表示，這項工程是中央與地方攜手合作的典範，台七十六線延伸線與新水交流道聯絡道的開闢，解決在地鄉親無法直接聯通快速道路的困擾。

埔鹽鄉長許文萍表示，這是埔鹽地區交通建設的重要里程碑，工程完工後，將有效提升埔鹽道路網。期盼持續打造更完善、安全、便捷的交通環境，為埔鹽鄉永續發展，奠定更穩固的基礎。