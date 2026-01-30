台76線新水交流道聯絡道工程動土 2快2慢車道緩解埔鹽車流
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】配合東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19線以西路段延伸工程計畫，並因應埔鹽鄉發展帶來的交通需求，縣府積極向中央爭取經費，推動「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」。今(30)日上午在台電埔鹽變電所前舉行開工動土典禮，彰化縣長王惠美、交通部政務次長陳彥伯等貴賓與會。總工程經費5億7,145萬9,000元(中央補助4億6,288萬2,000元，縣府自籌1億857萬7,000元)，工期720日曆天，預計於117年2月底前完工。另外為配合台76延伸工程今(115)年底通車期程，本工程新水交流道匝道至好金路路段預計於今年10月先行完工開放通行。
▲台76線新水交流道聯絡道新闢工程開工動土。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美表示，很高興迎來埔鹽地區的大建設，感謝交通部補助經費，以及議長謝典霖及與所有議員的支持，成功推動這條台76線新水交流道聯絡道新闢工程。埔鹽不僅是「蔬菜故鄉」，更是「糯米原鄉」，農產必須藉由便利的交通建設才能有效率地運輸到其他縣市。相信新水交流道完工後，配合聯外道路，未來對農產品產銷作業會有極大助益。
▲台76線新水交流道聯絡道完工模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美指出，本項工程西起彰39線大新路，往東行經台76線新水交流道匝道、彰41線好金路，終點到新生路為止，總長度1,361公尺，道路寬度約16公尺。設計上考量道路行車安全與用路人使用需求，採快慢車分流方式規劃，配置2快車道及2機慢車道。通車後將能有效分擔北側台76線埔鹽交流道進入埔鹽都市計畫區的車流，減輕台19線、146線及彰36線的交通負荷。強化地方交通機能，並完善埔鹽鄉周邊路網，帶動區域發展與地方繁榮。
交通部政務次長陳彥伯表示，這項工程是中央與地方攜手合作的典範，台76線延伸線與新水交流道聯絡道的開闢，解決在地鄉親無法直接聯通快速道路的困擾。這項工程總經費約5.71億元，其中由中央補助約4.63億元，並交由縣府團隊執行，感謝王縣長縣府團隊多年來積極推動地方建設。中央目前總計投入超過105億元經費，全面改善彰化交通，涵蓋生活圈計畫、路面品質提升、停車場建設、公共運輸、交通安全強化及省道修繕等建設，期望透過便捷交通路網帶動地方產業及觀光，促進整體經濟發展。
陳玉姬議員表示，感謝中央補助及所有議員的支持，這條銜接到76線交流道的聯絡道才能順利開工，讓鄉親出入更便利。
埔鹽鄉長許文萍表示，今天出席台76線新水交流道聯絡道路新闢工程開工動土典禮，見證埔鹽地區交通建設的重要里程碑，工程完工後，將有效提升埔鹽道路網。期盼持續打造更完善、安全、便捷的交通環境，為埔鹽鄉永續發展，奠定更穩固的基礎。
工務處表示，建設是地方最強勁的心跳，也是持續提升區域整合及便利生活的重要途徑。縣府將持續爭取經費、積極推動各項重大建設，引領彰化產業及觀光更加發展。
