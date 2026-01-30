台76線新水交流道聯絡道新闢工程 開工

配合東西向快速公路台七十六線（原漢寶草屯線）台十九線以西路段延伸工程計畫，並因應埔鹽鄉發展帶來的交通需求，縣府積極向中央爭取經費，推動「台七十六線新水交流道聯絡道新闢工程」。昨（三十）日上午在台電埔鹽變電所前舉行開工動土典禮，彰化縣長王惠美、交通部政務次長陳彥伯等貴賓與會。總工程經費五億七一四五萬九○○○元，工期七二○日曆天，預計於一一七年二月底前完工。另外為配合台七十六延伸工程今年底通車期程，本工程新水交流道匝道至好金路路段預計於今年十月先行完工開放通行。

王縣長表示，埔鹽不僅是「蔬菜故鄉」，更是「糯米原鄉」，農產必須藉由便利的交通建設才能有效率地運輸到其他縣市。相信新水交流道完工後，配合聯外道路，未來對農產品產銷作業會有極大助益。

王縣長指出，本項工程西起彰三十九線大新路，往東行經台七十六線新水交流道匝道、彰四十一線好金路，終點到新生路為止，總長度一三六一公尺，道路寬度約十六公尺。設計上考量道路行車安全與用路人使用需求，採快慢車分流方式規劃，配置二快車道及二機慢車道。通車後將能有效分擔北側台七十六線埔鹽交流道進入埔鹽都市計畫區的車流，減輕台十九線、一四六線及彰三十六線的交通負荷。強化地方交通機能，並完善埔鹽鄉周邊路網，帶動區域發展與地方繁榮。

交通部政務次長陳彥伯表示，這項工程是中央與地方攜手合作的典範，台七十六線延伸線與新水交流道聯絡道的開闢，解決在地鄉親無法直接聯通快速道路的困擾。這項工程總經費約五.七一億元，其中由中央補助約四.六三億元，並交由縣府團隊執行，感謝王縣長縣府團隊多年來積極推動地方建設。中央目前總計投入超過一○五億元經費，全面改善彰化交通，涵蓋生活圈計畫、路面品質提升、停車場建設、公共運輸、交通安全強化及省道修繕等建設，期望透過便捷交通路網帶動地方產業及觀光，促進整體經濟發展。

陳玉姬議員表示，感謝中央補助及所有議員的支持，這條銜接到七十六線交流道的聯絡道才能順利開工，讓鄉親出入更便利。

埔鹽鄉長許文萍表示，今天出席台七十六線新水交流道聯絡道路新闢工程開工動土典禮，見證埔鹽地區交通建設的重要里程碑，工程完工後，將有效提升埔鹽道路網。期盼持續打造更完善、安全、便捷的交通環境，為埔鹽鄉永續發展，奠定更穩固的基礎。